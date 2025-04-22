Vali Ergün, Gürcü Öğrencilerle 23 Nisan\'ı Kutladı

Artvin Valisi Turan Ergün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılmak üzere şehre gelen Gürcü öğrencilerle buluştu.

Artvin Öğretmenevi'nde Gürcistan'ın Tercoli ili Çocuklar Örnek Halk Folklor Grubu ile bir araya gelen Ergün, çocukların bayramını kutladı.

Ergün, komşu ve dost ülke Gürcistan'ın çocuklarını Artvin'de görmekten ve ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek milli bayram olan 23 Nisan'ın coşkusunu komşu ve dost ülkenin çocukları ile birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğunu belirten Ergün, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincimizi, buraya kadar gelerek, bizlerle paylaştığınız için her birinize şahsım, Artvin'in tüm çocukları ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum." dedi.

Ergün, çeşitli hediyeler verdiği çocuklarla günün anısına fotoğraf çektirdi.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Berker Çırak ve İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da yer aldı.