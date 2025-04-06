Vali Işın'dan AA'nın 105. Yıl Kutlaması

Kütahya Valisi Musa Işın, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Işın, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın Milli Mücadele'den bu yana Türk milletinin sesini dünyaya duyurarak halkı bilgilendirme görevini geçmişte olduğu gibi bugün de en iyi şekilde üstlendiğini belirtti.

AA'nın gelişen teknolojiye ayak uydurduğunu vurgulayan Işın, şunları kaydetti:

"Kuruluşundan bu yana doğruluk, tarafsızlık ve hızlı habercilik anlayışıyla hareket eden Anadolu Ajansı, günümüzde de ülkemizin ve dünyanın saygın haber kaynaklarından biri olmayı sürdürmektedir. Dijital çağın getirdiği yeniliklere hızla uyum sağlayarak kamuoyunu doğru ve hızlı bilgilendirme görevini başarıyla yerine getirmektedir."