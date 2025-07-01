Vali Karakaya\'dan VEDAŞ Ziyareti

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, ziyarette enerji arzı, hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti konuları değerlendirildi.

VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Karakaya, enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Coşar, desteklerinden dolayı Karakaya'ya teşekkür etti.