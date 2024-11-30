Vali Kaya'dan Çocuklara Masal - Son Dakika
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Vali Kaya'dan Çocuklara Masal

Yalova Valisi Kaya, çocuklara masal okuyup el becerilerini geliştiren etkinlikte bulundu.

30.11.2024 19:02
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Vali Kaya, çocuklara masal okudu

YALOVA - Safalı Yılmaz Tüzünataç Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Yalova Valisi Hülya Kaya, çocuklara masal okudu.

Vali Kaya, Safalı Yılmaz Tüzünataç Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliğe katılarak, "Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kızdan" adlı hikaye kitabını okudu. Vali Kaya, daha sonra çocuklarla kek kaplarından kasımpatı çiçeği şeklinde süs eşyası yaptı. Vali Kaya, çocuklara özel kütüphanede miniklere kitap okumayı sevdirmek için bir takım çalışmalar yapıldığını söyledi. Kaya, bunun yanı sıra çocukların el becerisini geliştirmek için de etkinliklerin gerçekleştirildiğini belirterek, "Örnek kütüphanelerimizden birisi. Burada yapmış olduğumuz çalışmaların diğer kütüphanelere örnek olmasını diliyorum. Yapmış oldukları her bir çalışma, sanatsal ve okuma etkinlikleri de aslında hayata farklı bir açıdan bakma, hayatı algılama yönünde de çocuklarımıza ve ailelerimize çok büyük katkı sunduğunu görüyoruz. Ben de bugün çocuklarımıza bir masal okudum. Masalımız çok farklıydı. Biz kırmızı başlıklı kız ve kurt hikayesini çok farklı dinledik şimdiye kadar. Bu versiyon hem daha insancıldı hem çocuklarımızı ürkütmeden karşıdaki insanlara saygı duymamız, onların özel alanlarına o istemediği müddetçe girmememiz ve daha çevreye duyarlı güzel bir hikayeydi. Bu etkinlikle beraber biz de çocukluğumuza kadar gittik. Bizim dönemimizde bu şekilde değildi kütüphaneler. Daha az kitap vardı ve bu kadar sosyal etkinlik yoktu. Şimdiki aileler de çocuklarımız da çok şanslı aslında" dedi.

Kütüphane Müdürü Süheyla Acar ise, farklı bir kütüphane olmalarından dolayı çocuklara kitabı ve okumayı sevdirerek aşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Vali Kaya, etkinlik sonunda çocuklar için özel yapılan kütüphanenin görevlilerine başarı belgesi takdim etti.

Etkinliğe Kültür ve Turizm İl Müdürü Ziya Karatekin de katıldı.

Kaynak: İHA

Hülya Kaya, Yalova, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Kaya'dan Çocuklara Masal - Son Dakika

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