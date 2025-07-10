Vali Masatlı, Restorasyonu Tamamlanan Müzeyi İnceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan ve restorasyon yapılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Masatlı, Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca restorasyonu tamamlanan ve yakın zamanda hizmete sunulması planlanan müzeyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Masatlı, Hatay'ın doğal zenginliğini tanıtmayı amaçlayan müzenin, eğitim, tanıtım ve turizm açısından da önemli bir merkez olacağını belirtti.