Vali Şahin'den Eğitimde Yapay Zeka Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vali Şahin'den Eğitimde Yapay Zeka Vurgusu

24.05.2025 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valisi Şahin, yapay zekayı üretmek ve gençleri bu doğrultuda eğitmek gerektiğini belirtti.

Ankara Valisi Şahin: "Ürettiğimiz yapay zekayı kullanmamız, gençlerimizi buna göre yetiştirmemiz lazım"

ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, "Biz üretilen yapay zekayı kullanmak yerine ürettiğimiz yapay zekayı kullanmamız, kendi değerlerimizi içine zerk etmemiz, öğrencilerimizi, gençlerimizi buna göre yetiştirmemiz lazım" dedi.

Ankara'da Türk Eğitim Derneği tarafından, 6'ıncı Uluslararası Eğitim Forumu 'Öğrenme Mühendisliği' temasıyla düzenlendi. Ankara'da bir okulda gerçekleştirilen foruma, Ankara Valisi Vasip Şahin, TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Eğitimi dönüştüren yaklaşımların ele alınması amacıyla düzenlenen forumda konuşan Vali Şahin, "Bu forum ülkenin eğitim politikalarına yön verme noktasında önemli bir fırsat teşkil etmektedir. Dijitalleşen dünyada bilgiye erişim kolaylaşırken, bilginin etkili bir şekilde yapılandırılması ve öğrenenin bireysel gelişim süreçlerine uyarlanması ise giderek daha karmaşık bir hale almaktadır. İşte tam da bu noktada disiplinler arası bir alan olarak karşımıza çıkan öğrenme mühendisliği, sadece eğitim teknolojilerini uygulamakla kalmayıp, karar alma süreçlerinde de bilimsel ileriyle hareket eden bir anlayış ürünü olarak dikkat çekmektedir" diye konuştu.

"Eğitimde bir model herkese uyar anlayışının sürdürülebilir olmadığı ortadadır"

Bu disiplinin sadece içerik sunmayı değil, bireyin öğrenme yolculuğuna dair anlamlı deneyimleri oluşturmayı ve bu deneyimleri sürekli geliştirmeyi hedeflediğini söyleyen Şahin, "Günümüzde artık eğitimde bir model herkese uyar anlayışının sürdürülebilir olmadığı ortadadır. Her bireyin öğrenme biçimi, motivasyonu ve kapasitesi farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar göz önünde bulunduran kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları ve bunların mekanlarını oluşturabilmek ise ancak mühendislik temelli planlama ve sistematik bir uygulama ile mümkün olur" şeklinde konuştu.

Vali Şahin, forumun yalnızca bilgi paylaşma platformu olmadığını aynı zamanda geleceğin eğitimine dair ortak bir vizyon inşa etme zemini olduğunu aktararak, "Öğrenme mühendisliği bu vizyonun yapı taşlarından biridir. Eğitimde niteliksel bir dönüşüm için politika yapıcıların, akademisyenlerin, uygulayıcıların ve sivil toplumunun teşkilin içerisinde hareket etmesi de ayrıca büyük bir önem taşımaktadır" açıklamasında bulundu.

"Üretilen yapay zekayı kullanmak yerine ürettiğimiz yapay zekayı kullanmamız, gençlerimizi buna göre yetiştirmemiz lazım"

Bilgiyi ve teknolojiyi üreten ülkelerden olmanın önemine değinen Vali Şahin,

"Biz üretilen yapay zekayı kullanmak yerine ürettiğimiz yapay zekayı kullanmamız, kendi değerlerimizi içine zerk etmemiz, öğrencilerimizi, gençlerimizi buna göre yetiştirmemiz lazım. Aksi takdirde millet olma, millet kalma ihtimalimiz zayıflayabilir. Biz yapay zekayı oluşturduğumuzda o yapay zekanın içerisine biz hendeseyi değil, yani hesabiliği değil, hasbiliği dahil etmemiz lazım. Bizim metodumuz, bizim anlayışımız, eğitim insanlara bir nefes açma, onların daha iyi yaşatma ve kardeşçe yaşatma, bir arada yaşatma temeline dayanıyor. Dolayısıyla bizim üreteceğimiz yapay zeka ya da başka öğrenme teknolojileri mutlaka insanı merkez almalı, insana hizmet etmeli ve insanın hizmetinde olmalı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Vasip Şahin, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Eğitim, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Şahin'den Eğitimde Yapay Zeka Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u devirerek EuroLeague’de finale yükseldi Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi
Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti Nefes borusuna yemek kaçan 9 yaşındaki Çağrı, yaşam mücadelesini kaybetti
Özel’e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan’dan yanıt: Hemen bugün açıklasın Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
Bodrum’da korkunç kaza 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti Bodrum'da korkunç kaza! 16 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
Mustafa Destici’den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır Mustafa Destici'den terör çıkışı: Türkiye Cumhuriyeti devleti kesin bir zafer kazanmıştır
Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6’sı ağır, 12 yaralı Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
İnan Kıraç’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3’e yükseldi İnan Kıraç'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi
Ebru Yaşar’dan Cannes çıkarması Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında BM Genel Sekreteri Guterres'den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında

17:50
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi 200 bin lira için öldürmüş
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş
17:35
Dolmabahçe’de Suriye zirvesi İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
16:11
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
15:57
Hilmi Türkmen: 41 yıllık tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi
Hilmi Türkmen: 41 yıllık tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
02:09
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
01:05
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
00:32
Trump’ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu
Trump'ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu
23:50
Osmaniye’de zincirleme kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
Osmaniye'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
23:41
Kim Kardashian’ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
Kim Kardashian'ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
23:25
’Şah-Mat’ operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
'Şah-Mat' operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
23:09
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
23:01
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik Bakandan umut dolu mesaj
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik! Bakandan umut dolu mesaj
22:37
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında
BM Genel Sekreteri Guterres'den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 19:51:34. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Şahin'den Eğitimde Yapay Zeka Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.