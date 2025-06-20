Vali Şahin'den Öğrencilere Başarı Diliği - Son Dakika
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Vali Şahin'den Öğrencilere Başarı Diliği

Vali Şahin\'den Öğrencilere Başarı Diliği
20.06.2025 12:14
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Ankara Valisi Vasip Şahin, karne töreninde öğrencilere başarılar dilerken eğitimde değerlerin önemine vurgu yaptı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören Kocatepe İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.

Öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra açıklamalarda bulunan Vali Şahin, karnesini alan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Şahin, tüm ülkede olduğu gibi Ankara'da da 2024-2025 eğitim ve öğretim sezonunun sonu geldiğini belirterek, "Ankara'da toplam 3 bin 343 okulumuzda 81 bin öğretmenimizle 1 milyon 120 bin öğrencimize eğitim öğretim hizmeti verdik. Tüm öğrencilerimize şimdiden önümüzdeki yıllar için başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin gayretli ve yoğun bir eğitim süreci geçirdiğini, yeni bilgi ve tecrübeler edindiklerini belirten Şahin, "Öncelikle öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyorum. 81 bin öğretmenimiz, gece gündüz demeden fedakarca, öğrencilerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Velilerimize de teşekkür ediyorum, evlatları için her türlü fedakarlığı ve özveriyi göze alarak çocuklarını desteklediler." dedi.

Velilerin öğrencileri karnelerine göre değerlendirmemeleri gerektiğini vurgulayan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim eğitimdeki en büyük amacımız, çocuklarımızı geleceğe iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak hazırlamak. Onları milli, manevi, ülkemizin zenginliğini oluşturan değerleriyle buluşturmak ve bu şekilde yetiştirmektir. Ölçülebilir akademik başarı bundan sonra gelmektedir. Bunu her zaman tamamlamak, telafi etmek mümkün ama eğer siz geleceğimizi şekillendirecek evlatlarımızı kendi değerlerinizle, bu toprağın değerleriyle yetiştirmezseniz yarın sizin değil başkalarının hizmetine, başkalarının menfaatine çalışıyor olurlar. Allah'a hamdolsun bu anlamda bizim milletimiz gerçekten dünyada sayılı milletlerdendir. Her türlü fedakarlığı yapma noktasında gerektiğinde canını bile gözünü kırpmadan veren, koşan, gayret eden bir karaktere sahibiz. Biz bu karakteri sadece eğitimle öğretimle desteklemeye, daha fazla ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Asıl başarıyı burada görüyoruz."

Öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Vali Şahin, ilgi duydukları kitap, hikaye, roman ve bilgilendirici içeriklerle kendilerini geliştirmelerini istedi.

Öğretmenlerden gelecek eğitim ve öğretim yılında daha verimli çalışmalar yapılabilmesi için valiliğe öneri ve tekliflerde bulunmalarını isteyen Vali Şahin, milli eğitim müdürleri, öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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