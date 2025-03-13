Vali Sezer'den Aile Yılı Ziyareti

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Aile Yılı" kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, kent sakinlerinden Cemal Hazar Kahraman ve ailesiyle bir araya geldi.

Kahraman ailesi üyeleriyle sohbet eden Sezer, sağlık durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Sezer'e ziyaretinde Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu ve Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan da eşlik etti.