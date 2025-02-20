Vali Soytürk Çorlu'da Hayvan Barınağını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Soytürk Çorlu'da Hayvan Barınağını Ziyaret Etti

Vali Soytürk Çorlu\'da Hayvan Barınağını Ziyaret Etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu'daki hayvan barınağını ve Mama Üretim Merkezi'ni ziyaret etti.

20.02.2025 16:47
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Belediyesi'nin hayvan barınağını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, barınak ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Mama Üretim Merkezi'ni de gezen Vali Soytürk'e ziyaretlerinde, Çorlu Kaymakam Vekili Kadir Duman ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt eşlik etti.

Çorlu'da kar yağışı hazırlıkları tamamlandı

Çorlu Belediyesi, olası kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, kar ve buzlanma uyarılarını takip ederek gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Uyarıları anlık takip ettiklerini aktaran Sarıkurt, "İlçe genelinde hayatın günlük akışının aksamaması, yolların açık tutulması ve ulaşımın kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli olan tüm malzeme, ekipman ve aracı ihtiyaç anında vakit kaybedilmeden kullanabilmek için hazır vaziyette bulunduruyoruz. Ekiplerimiz yoğun kar yağışından kaynaklı durumlara müdahale etmek için 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Soytürk Çorlu'da Hayvan Barınağını Ziyaret Etti - Son Dakika

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