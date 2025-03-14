Vali Soytürk Öğrencilerle İftarda Buluştu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, öğretmen ve öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca, gençlerin bireysel ve toplumsal farkındalığı yüksek bilinçli bireyler olmalarını sağlamak amacıyla Süleymanpaşa ilçesinde "İftarda Konuşalım" programı düzenlendi.

Programa katılan Vali Soytürk, öğretmen ve öğrencilerle iftar yaptı.

Soytürk, burada yaptığı konuşmada, eğitimcilerin kıymetli olduğunu ve büyük işler yaptıklarını belirtti.

Kentte okul ihtiyacına yönelik olağanüstü bir çalışma yaptıklarını aktaran Soytürk, 97 okulda çalışma yaptıklarını, sene sonunda bütün okulları toparlamış olacaklarını ifade etti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol ve kurum müdürleri katıldı.