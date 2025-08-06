Vali Turan\'dan Hastane Ziyareti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.
Turan, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri süren hastaları ziyaret edip, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile hastane başhekimi Zeliha Türkyılmaz'dan bilgi aldı.
Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Turan, hasta yakınlarının da isteklerini dinledi.
Turan, her fırsatta hasta ziyaretinde bulunduğunu söyledi.
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