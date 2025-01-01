Vali Yiğitbaşı'ndan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vali Yiğitbaşı'ndan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ziyaret

Vali Yiğitbaşı\'ndan 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne Ziyaret

Afyonkarahisar Valisi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret edip asılsız ihbarlar konusunda uyardı.

01.01.2025 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Yiğitbaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Eroğul'dan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı, çalışanların yeni yıllarını tebrik etti.

Afyonkarahisar'daki 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2024 yılı içerisinde 761 bin 785 çağrı geldiğini anlatan Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Kurumun çalışma sistemini etkileyen en önemli husus asılsız ihbarlar. Bu konuda vatandaşlardan duyarlılık istiyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezine günlük ortalama 2 bin 107 çağrı geliyor. Bu çağrılardan yüzde 36'sı ise asılsız. Acil durumlarda asılsız çağıyla vebale giriliyor. Belki o sırada meşgul ettiğimiz hattımızın diğer ucunda acil bir vaka için bekleyen bir vatandaşımız olabilir. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. 112'yi sadece gerekli durumlarda arayalım."

Kaynak: AA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Yerel Haberler, Acil Durum, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Yiğitbaşı'ndan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
15:38 Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar
10:48 Wanda Nara’dan 2024’e veda: Beni kirletmeye çalıştılar Wanda Nara'dan 2024'e veda: Beni kirletmeye çalıştılar
10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 23:11:49. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Yiğitbaşı'ndan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.