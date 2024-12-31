Vali Yıldırım'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Vali Yıldırım'dan Yeni Yıl Mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yeni yılda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak barış temennisinde bulundu.

31.12.2024 10:46
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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında her yeni yılın canlanan yeni umutların, özlemlerin ve beklentilerin habercisi olduğunu belirtti.

Yeni yılda da milletin birlik ve beraberlik içinde azim ve kararlılıkla emin adımlarla geleceğe yürümeye devam edeceğinin altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizler bu yeni yılda da hem ülkemiz hem de ilimiz adına ekonomik, sosyal, kültürel, turizm ve sanayi açısından daha da ileride olmak ve halkımızın hayatını rahat, huzur ve güven içinde sürdürebilmesini temin etmek için daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. ??Yeni yılda, özellikle ilimizin sahip olduğu bütün değerleri ve dinamikleri kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle, marka şehir Trabzon'umuzun huzur ve emniyet içinde gelişimini sürdürmek için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu konudaki en büyük gücümüz ilimizin, sivil toplum ve kamu kuruluşları ile bakanlarımız ve milletvekillerimizle bir bütün olarak ortak bir iradeye sahip olmasıdır."

Yıldırım, 2024 boyunca İsrail tarafından Filistin halkına yönelik başlatılan ve soykırım noktasına varan saldırı ve zulümlerin yeni yılda son bulması temennisinde bulundu.

Yeni yılın tüm mazlum coğrafyalar için umut ve refah yılı olmasını dileyen Yıldırım, "Bu vesileyle tüm dünyada barışın, huzurun hakim olduğu yeni bir yıl dilerken 2025 yılının ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Politika, Ekonomi, trabzon, Kültür, Güncel, Turizm, Son Dakika

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