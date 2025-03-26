Van-Bahçesaray Yolu Açıldı - Son Dakika
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Van-Bahçesaray Yolu Açıldı

5 ay kapalı kalan Van-Bahçesaray karayolu, çığ riski sonrası yeniden ulaşıma açılıyor.

26.03.2025 21:46
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Van- Bahçesaray yolu 5 ay sonra ulaşıma açılıyor

VAN - Van-Bahçesaray karayolu, çığ riski nedeniyle 5 ay süren kapalı kalma döneminin ardından yeniden ulaşıma açılıyor.

Her yıl kış aylarında çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatılan Van-Bahçesaray karayolu, Kasım ayından bu yana kapalıydı. İlçe halkı, alternatif olarak Bitlis- Hizan güzergahını kullanmak zorunda kalıyordu. Yol açma çalışmaları, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas'ın girişimleriyle hız kazandı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yolun akşam saatlerinde tamamen açılması bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Bahçesaray yolunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçişlerin uzun süredir yapılamadığını belirtti. Başkan Arvas, "Karapet olarak adlandırdığımız Bahçesaray yolunda çığ tehlikesi nedeniyle geçişler yapılamıyordu. 2020 yılında yaşanan çığ felaketinde 41 vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yetkililer, yolun bir ay içinde açılacağını belirtmişti. Ancak biz, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve Valiliğimiz ile görüşerek yolun bayramdan önce açılmasını sağlamak istedik. Bugün burada, Cumhur İttifakı Teşkilatı olarak halkımıza müjde vermek istiyoruz. AK Parti milletin yanındadır. Milletimizin her türlü sorunu ve hizmet konusunda eksikliği ne olursa olsun, gerekli tedbirleri alarak çözüm üretmeye devam ediyoruz. Allah'ın izniyle bugünden itibaren Bahçesaray yolumuz açılmıştır. Hayırlı, uğurlu olsun. Milletimizin duasına talibiz" dedi.

Kaynak: İHA

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