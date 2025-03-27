Van-Bahçesaray Yolu Açıldı

Çığ nedeniyle kapatılan Van- Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

VAN - Van-Bahçesaray karayolu, 5 ay süren kapanmanın ardından Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 12 saat süren yoğun çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Van-Bahçesaray karayolu, 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen çığ felaketleri nedeniyle her yıl kış aylarında tedbir amaçlı ulaşıma kapatılıyordu. Kasım ayından bu yana kapalı olan yol, Bahçesaraylıları Bitlis- Hizan güzergahını kullanmaya mecbur bırakmıştı. Bugün itibarıyla AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas'ın girişimleriyle yol tekrar ulaşıma açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte ilçe halkı, Van ile doğrudan bağlantı kurma imkanına kavuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, yolun bugün itibariyle ulaşıma açıldığını belirtti. Başkan Arvas, "Bahçesaray teşkilatımız, dün düzenlediğimiz programa katılmak için yola çıktı ancak Hizan yolu üzerinde 5-6 saatlik bir gecikmeyle ulaşabildi. Hem vatandaşlarımızın hem de Bahçesaraylı hemşehrilerimizin ortak talebi, bu yolun bir ay boyunca kapalı kalmaması yönündeydi. Bu doğrultuda, biz de Karayolları 11. Bölge Müdürümüzle görüşerek sürecin hızlandırılmasını talep ettik. Karayolları Bölge Müdürümüz sabah erken saatlerde ekiplerini harekete geçirdi ve Karabet olarak adlandırılan bölgenin 25 kilometrelik tek şeritli yolunu açtı. Biz de teşkilatlarımızla birlikte süreci yakından takip ederek ekiplere rehberlik ettik, çalışmalara destek verdik ve muhtemel bir felakete karşı tedbir aldık. Şu anda Van-Bahçesaray yolu tek taraflı olarak ulaşıma açılmış durumda. Hayırlı olsun" dedi.

Uzun süredir Bahçesaray-Hizan karayolunu kullanmak zorunda kaldıklarını belirten ilçe sakinleri, Van'a en kısa yolu yeniden kullanabilmenin sevincini yaşadıklarını dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.