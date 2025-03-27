Van-Bahçesaray Yolu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van-Bahçesaray Yolu Açıldı

Kapatılan Van-Bahçesaray yolu, 5 ay sonra ulaşıma açıldı, halk sevindi.

27.03.2025 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çığ nedeniyle kapatılan Van- Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

VAN - Van-Bahçesaray karayolu, 5 ay süren kapanmanın ardından Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 12 saat süren yoğun çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Van-Bahçesaray karayolu, 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen çığ felaketleri nedeniyle her yıl kış aylarında tedbir amaçlı ulaşıma kapatılıyordu. Kasım ayından bu yana kapalı olan yol, Bahçesaraylıları Bitlis- Hizan güzergahını kullanmaya mecbur bırakmıştı. Bugün itibarıyla AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas'ın girişimleriyle yol tekrar ulaşıma açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte ilçe halkı, Van ile doğrudan bağlantı kurma imkanına kavuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, yolun bugün itibariyle ulaşıma açıldığını belirtti. Başkan Arvas, "Bahçesaray teşkilatımız, dün düzenlediğimiz programa katılmak için yola çıktı ancak Hizan yolu üzerinde 5-6 saatlik bir gecikmeyle ulaşabildi. Hem vatandaşlarımızın hem de Bahçesaraylı hemşehrilerimizin ortak talebi, bu yolun bir ay boyunca kapalı kalmaması yönündeydi. Bu doğrultuda, biz de Karayolları 11. Bölge Müdürümüzle görüşerek sürecin hızlandırılmasını talep ettik. Karayolları Bölge Müdürümüz sabah erken saatlerde ekiplerini harekete geçirdi ve Karabet olarak adlandırılan bölgenin 25 kilometrelik tek şeritli yolunu açtı. Biz de teşkilatlarımızla birlikte süreci yakından takip ederek ekiplere rehberlik ettik, çalışmalara destek verdik ve muhtemel bir felakete karşı tedbir aldık. Şu anda Van-Bahçesaray yolu tek taraflı olarak ulaşıma açılmış durumda. Hayırlı olsun" dedi.

Uzun süredir Bahçesaray-Hizan karayolunu kullanmak zorunda kaldıklarını belirten ilçe sakinleri, Van'a en kısa yolu yeniden kullanabilmenin sevincini yaşadıklarını dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Bahçesaray, Politika, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van-Bahçesaray Yolu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

16:44 İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:58 Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
01:23 CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
00:16 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 17:45:14. #7.12#
SON DAKİKA: Van-Bahçesaray Yolu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement