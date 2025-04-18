Van-Bahçesaray Yolu Tekrar Ulaşıma Açıldı

Van- Bahçesaray karayolu ulaşıma açıldı

VAN - Van-Bahçesaray karayoluna geçtiğimiz hafta düşen çığdan dolayı tedbir amaçlı kapanan yol, 1 hafta aradan sonra ulaşıma açıldı.

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi yakınlarındaki çeşme mevkiinde 9 Şubat 2025 tarihinde ilçeye cenaze götüren konvoyun arasına çığ düştü. Çığdan dolayı olumsuz bir durum yaşanmazken, haber verilmesi üzerine bölgeye Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çığın temizlenmesiyle cenaze konvoyu ilçeye gönderilirken, yol tedbir amaçlı ulaşıma geçici olarak kapatıldı. Geçtiğimiz hafta yurdun büyük bir bölümü kar yağışı etkisi altına kalırken, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne de kar ve tipi etkili oldu. Bu nedenlerle yaşanabilecek çığ ve olumsuz durumlardan dolayı yetkililer yolu ulaşıma açmadı. Karlı hava bölgeyi terk etmesiyle karayolları ekiplerinin çalışması sonucu dün akşam saatlerinde yolu ulaşıma açtı.