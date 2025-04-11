Van-Bahçesaray Yolu Ulaşıma Açıldı

Van- Bahçesaray karayoluna düşen çığdan dolayı kapatılan yol ulaşıma açıldı

VAN - Van-Bahçesaray karayoluna düşen çığdan dolayı kapatılan yol, bu gün yeniden ulaşıma açıldı.

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi yakınlarındaki çeşme mevkiinde 9 Nisan Çarşamba günü ilçeye cenaze götüren konvoyun arasına çığ düşmüştü. Çığdan dolayı olumsuz bir durum yaşanmazken, haber verilmesi üzerine Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek çığı temizledi. Çığın temizlenmesiyle cenaze konvoyu ilçeye gönderilirken, yol tedbir amaçlı ulaşıma geçici olarak kapatıldı. Ekiplerin bölgeyi kontrol etmesinin ardından yol bugün ulaşıma açıldı.

Bahçesaray Kaymakamlığı yolun açılmasını sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşları bilgilendirildi. Yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımıza duyurulur. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce Bahçesaray'ın Liman Mahallesi ile Çatak'ın Yukarı Narlıca Mahallesi arası karayolu güzergahı trafiğe açılmıştır" ifadelerine yer verildi.