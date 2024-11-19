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Van-Bahçesaray Yolu Yeniden Açıldı

Van-Bahçesaray Yolu Yeniden Açıldı

Van-Bahçesaray kara yolundaki kar ve sis nedeniyle kapanan yol, mücadelenin ardından ulaşıma açıldı.

19.11.2024 13:16
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Van'da yoğun kar ve sis nedeniyle dün akşam saatlerinde kapatılan Van- Bahçesaray kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Kent merkezinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Bahçesaray ilçesi ile ulaşımın sağlandığı kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü.

Yoğun kar ve sisin etkili olduğu yol, görüş mesafesinin azalması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle dün akşam tedbir amaçlı geçişlere kapatıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen karla mücadele çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Karla mücadele ekip şefi Murat Yücel, AA muhabirine, dün gece yoğun kar yağışının bölgede etkili olduğunu söyledi.

Dün akşam kapatılan yolu ulaşıma açtıklarını belirten Yücel, şöyle konuştu:

"Dün akşam yoğun kar yağışı ve sis etkiliydi. Bölgede kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Görüş mesafesi çok azaldı. Yolu kapatmak zorunda kaldık. Bu sabah erkenden karla mücadeleye başladık. Kısa sürede yolu yeniden açtık. Kar ıslak olduğu için çok zorlandık. Ekip olarak görev başındayız. Kar yağışı devam ediyor."

Kaynak: AA

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