Van-Bahçesaray Yolunda Taş Tehlikesi

Van'da kara yoluna düşen taşlar tehlike oluşturuyor

VAN - Van- Bahçesaray kara yoluna dağdan düşen kaya ve taşlar tehlike oluşturuyor.

Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nin farklı noktalarında yağışla birlikte dağlardan yuvarlanan taşlar, yolda seyreden araçlar için tehlike oluşturuyor. Özellikle yağmurlu havalarda bu risk artarken sürücüler için hayati tehlike oluşturuyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 111. Şube Şefliğine bağlı ekipler taşların düştüğü güzergahta zaman zaman çalışma yürütüyor.