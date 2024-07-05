Van Başkale'de Kurtlar Tarafından Saldırıya Uğrayan Sürüde 120 Koyun Öldü - Son Dakika
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Van Başkale'de Kurtlar Tarafından Saldırıya Uğrayan Sürüde 120 Koyun Öldü

Van Başkale\'de Kurtlar Tarafından Saldırıya Uğrayan Sürüde 120 Koyun Öldü

Van'ın Başkale ilçesinde bulunan Büklümdere Mahallesi'ndeki yaylada çobanların otlattığı sürüye sabah saatlerinde kurtlar saldırdı. Saldırı sonucunda 120 koyun öldü, birçok koyun ise yaralandı. Kurtarılan diğer koyunlar için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri rapor tutacak.

05.07.2024 12:42
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VAN'ın Başkale ilçesinde yaylada kurtların saldırdığı sürüde 120 koyun öldü.

Başkale ilçesinin kırsal Büklümdere Mahallesi'ndeki yaylada sabah saatlerinde çobanların otlattığı sürüye kurtlar saldırdı. Kurtlar120 koyunu öldürdü, birçok koyun da yaraladı. Sürüdeki diğer koyunlar çobanların da yardımıyla kurtarıldı. Çobanlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaylaya gidip ölü koyunlarla ilgili rapor tutacağı belirtildi.

Büklümdere Muhalle Muhtarı Cihan Deli, "Küçükbaş hayvanlar yaylada otlanırken, kurtların saldırısına uğradı. Saldırıda sürüdeki 120 koyun öldü, birçoğu da yaralı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine, rapor tutmaları için haber verdik" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van Başkale'de Kurtlar Tarafından Saldırıya Uğrayan Sürüde 120 Koyun Öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Başkale'de Kurtlar Tarafından Saldırıya Uğrayan Sürüde 120 Koyun Öldü - Son Dakika
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