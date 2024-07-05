Van Başkale\'de Kurtlar Tarafından Saldırıya Uğrayan Sürüde 120 Koyun Öldü

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VAN'ın Başkale ilçesinde yaylada kurtların saldırdığı sürüde 120 koyun öldü.

Başkale ilçesinin kırsal Büklümdere Mahallesi'ndeki yaylada sabah saatlerinde çobanların otlattığı sürüye kurtlar saldırdı. Kurtlar120 koyunu öldürdü, birçok koyun da yaraladı. Sürüdeki diğer koyunlar çobanların da yardımıyla kurtarıldı. Çobanlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaylaya gidip ölü koyunlarla ilgili rapor tutacağı belirtildi.

Büklümdere Muhalle Muhtarı Cihan Deli, "Küçükbaş hayvanlar yaylada otlanırken, kurtların saldırısına uğradı. Saldırıda sürüdeki 120 koyun öldü, birçoğu da yaralı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine, rapor tutmaları için haber verdik" dedi.