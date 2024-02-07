Van Çaldıran'da okul güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Van Çaldıran'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Van Çaldıran\'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde Yavuz Sultan Selim İlkokulu konferans salonunda okul güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda, okul önlerinde alınacak önlemler, yurtların güvenliği, okul servis taşımacılığı, öğretmen ihtiyaçları, öğrenci devamsızlıkları, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yemek hizmeti, madde bağımlılığı ile mücadele, kantin ve okul çevresinde gıda denetimi gibi konular ele alındı. Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, çocukların huzur ve güven içinde eğitim görmelerini sağlamak amacıyla toplandıklarını belirterek, gençlerin suç ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması ve nitelikli eğitim almaları için destek vereceklerini ifade etti.

07.02.2024 12:11
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Van'ın Çaldıran ilçesinde okul güveliği toplantısı yapıldı.

Yavuz Sultan Selim İlkokulu konferans salonunda yapılan toplantıda, okul önlerinde alınacak önlemler, yurtların güvenliği, okul servis taşımacılığı, öğretmen ihtiyaçları, öğrenci devamsızlıkları, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yemek hizmeti, madde bağımlılığı ile mücadele, kantin ve okul çevresinde gıda denetimi gibi konular ele alındı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edebilmelerini sağlamak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Gençlerin her türlü suç ve zararlı alışkanlıktan uzak tutulması gerektiğini belirten Türker, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki yönden nitelikli eğitim almaları ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesini destekleyeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van Çaldıran'da okul güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
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