Van'da düzensiz göçmen operasyonunda 108 kişi yakalandı - Son Dakika
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Van'da düzensiz göçmen operasyonunda 108 kişi yakalandı

Van\'da düzensiz göçmen operasyonunda 108 kişi yakalandı

Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 108 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmaları devam ediyor. 18-24 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 27 operasyonda atlı birliklerin de yer aldığı belirtildi. Yakalanan göçmenlerle birlikte 6 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

26.03.2024 16:01  Güncelleme: 16:04
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Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 108 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Jandarma bu kapsamda Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 18-24 Mart tarihleri arasında 27 operasyon gerçekleştirdi.

Atlı birliklerin de katıldığı operasyonlarda 108 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da düzensiz göçmen operasyonunda 108 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da düzensiz göçmen operasyonunda 108 kişi yakalandı - Son Dakika
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