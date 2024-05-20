Van'da 109 şüpheli kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında gözaltına alındı - Son Dakika
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Van'da 109 şüpheli kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında gözaltına alındı

Van\'da 109 şüpheli kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında gözaltına alındı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan 58 operasyonda 109 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 3 kilo 530 gram esrar, 19 cep telefonu, 4 tarihi eser, 110 puro, 68 elektronik sigara ve 9 bin 201 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

20.05.2024 12:57
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 109 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 13-19 Mayıs'ta gerçekleştirilen 58 operasyonda 109 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 3 kilo 530 gram esrar, 19 cep telefonu, 4 tarihi eser, 110 puro, 68 elektronik sigara ve 9 bin 201 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da 109 şüpheli kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 109 şüpheli kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında gözaltına alındı - Son Dakika
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