Van'da 202 Şüpheli Yakalandı

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Van'da farklı suçlardan aranan 202 şüpheli yakalandı, 64'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 12-19 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 202 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında 126 yıl 113 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64'ü, cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda tüfek, 2 silah, 4 kurusıkı tabanca, 36 fişek, 2 cep telefonu ve 15 jeneratör ile muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında kumar oynayan 21 kişiye 129 bin 458 lira idari para cezası uygulandı.