Van'da 21 Yerleşim Yolu Kapandı

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 16 mahalle ve 5 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Akşam yoğun kar ve tipinin etkili olması sebebiyle geçici olarak kapatılan Van- Bahçesaray kara yolu ise ulaşıma açıldı.
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