Van'da 261 Suçlu Yakalandı

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Van'da farklı suçlardan aranan 261 şüpheli yakalandı, 74'ü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 17-23 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 261 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 74'ü cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda 4 silah, kurusıkı tabanca, 774 paket kaçak sigara ve 101 paket çay ele geçirildi.