Van'da 295 Gözaltı, 67 Tutuklama

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Van'da jandarma ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalarda, haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 295 kişi yakalandı, 67'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ocak'ta yürütülen çalışmalarda 276 bin 665 kişi ve 255 bin 763 aracın sorgulaması yapıldı.

Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 295 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 67'si tutuklandı.