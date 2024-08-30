Başkale\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Van'ın Başkale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiirler okundu.
Törenin ardından Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, tebrikleri kabul etti.
Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı İrem Çıkıt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Koçak ve kurum amirleri katıldı.
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