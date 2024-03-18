Van\'da 36 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 36 kilo 566 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10-17 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 36 kilo 500 gram eroin, 60 gram sentetik uyuşturucu ve 6 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı.
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde çiftçi Arif Gürkan'ın serasında ürettiği ilk turfanda kavunlar hasat edilerek toptancı haline gönderildi. Kavunlar, 70-90 lira arasında alıcı buldu. Kumluca Komisyoncular Derneği Başkanı Rahmi Açıkyürek, kavun piyasasının riskli ve değişken olduğunu belirtti. Üretici ve komisyoncu İbrahim Durdaş ise Kumluca'nın domates ve kavun üretiminde bir marka haline geldiğini söyledi.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler yapıldı. Törenlere, ilçe protokolü, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların balığa olan ilgisi azalınca tezgahlar boş kaldı. İzmit Balıkhan'da hamsi kilogramı 150 TL, istavrit 120 TL, çipura ile levrek ise 110 TL'den alıcı buluyor. Balıkçılar durgunluk yaşadıklarını ifade ederken, fiyatların ucuz olmasına rağmen durgunluk olduğu belirtiliyor.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Mustafa Yaman, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, zaferin Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en büyük kanıtlarından olduğunu vurguladı. Yaman, tüm vatandaşları milli birlik ve beraberlik ruhu içinde geçmişten aldıkları ilhamla geleceğe yürümeye davet etti ve şehitleri rahmetle anarak gazilere şükranlarını sundu.
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Kütahya Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mehmet Alper Demiral, bir yılda 2 bin 802 asansörün yıllık periyodik bakımının yapıldığını ifade etti. AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu ve Belediye meclisi adayları, Makine Mühendisleri Odasına ziyarette bulundu.
Okullarına ismi verilen şehidi unutmadılar Şehit Uzman Çavuş Orçun Kubat unutulmadı Adana'da Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı Adana'da Kışla Şehit Orçun Kubat İlkokulu öğrencileri, okullarına ismi verilen şehidi mezarı başında ziyaret edip dua etti.
İzmir'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması sonrası terör örgütü propagandası yapan ve yasa dışı slogan atan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. Gözaltı sayısı 35'e yükseldi.
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Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan hemşire Nilüfer Şimşek, yatarak tedavi gören çocuk hastalara bağlama ve gitar eşliğinde şarkılar söyleyerek moral veriyor. Şimşek, müzik yeteneğini çocukları mutlu etmek ve tedavilerine katkı sunmak için kullanıyor. Hemşirelik görevini yerine getirirken aynı zamanda müzikle destek olmaya devam edeceğini belirten Şimşek, müziğin hastaların moral ve motivasyonunu artırdığını vurguluyor.
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