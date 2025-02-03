Van\'da 486 Şüpheli Yakalandı

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Van'da çeşitli suçlardan aranan 486 şüpheli yakalandı, 49'u cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 26 Ocak-2 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 486 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49'u cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda, tüfek, 6 silah, kurusıkı tabanca, 87 fişek ve 1751 botoks ilacı ele geçirildi.