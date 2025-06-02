Van\'da 545 Suçlu Yakalandı

Van'da farklı suçlardan aranan 545 kişi yakalandı, 110'u cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 18 Mayıs-1 Haziran'da yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 545 kişi yakalandı.

Bu kişilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 110'u cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda, 4 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 105 fişek ve 28 cep telefonu, 17 akü ve 4 kopya düzeneği ele geçirildi.