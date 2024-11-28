Van'ın Muradiye ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Gözaltına alınan sürücü D.Ç, işlemlerin ardından sevk edildiği Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Van'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?