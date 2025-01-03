Van'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yapan ekipler, ülkeye yasa dışı yollardan giren 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Gözaltına alınan M.H, işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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