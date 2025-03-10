Van'da 82 Şüpheli Yakalandı

Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 82 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3-9 Mart'ta yürütülen çalışmalarda 68 bin 510 kişi ile 60 bin 324 aracın sorgulaması yapıldı.

Bu çalışmalarda haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 61 şüpheli yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda da 21 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklandı.??????????????