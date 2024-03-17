İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da altın kaçakçılığına yönelik düzenlenen Ayar-2 Operasyonu hakkında bilgi verdi. Yabancı menşeli kaçak külçe altınların ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken Bakan Yerlikaya, milletin destek ve dualarıyla kaçakçılara göz açtırmayacaklarını vurguladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaçakçılığa karşı Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve il emniyet müdürlüğünün koordinesinde düzenlenen operasyonda Edremit ilçesinde bir araçtaki aramada, gizlenmiş halde her biri 1 kilogram ağırlığında 88 adet 24 ayar altın ele geçirildiğini belirtti.
Yerlikaya, piyasa değeri yaklaşık 215 milyon lira olan kaçak külçe altınlara el konulduğunu bildirirken "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Van'da kilolarca kaçak altın ele geçirildi! Piyasa değeri 215 milyon TL - Son Dakika
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