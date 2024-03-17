Van'da kilolarca kaçak altın ele geçirildi! Piyasa değeri 215 milyon TL - Son Dakika
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Van'da kilolarca kaçak altın ele geçirildi! Piyasa değeri 215 milyon TL

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da düzenlenen Ayar-2 Operasyonunda 88 kilogram yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 215 milyon lira olan kaçak altınlara el konuldu ve 1 şüpheli yakalandı.

17.03.2024 12:53  Güncelleme: 13:21
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da altın kaçakçılığına yönelik düzenlenen Ayar-2 Operasyonu hakkında bilgi verdi. Yabancı menşeli kaçak külçe altınların ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken Bakan Yerlikaya, milletin destek ve dualarıyla kaçakçılara göz açtırmayacaklarını vurguladı.

"PİYASA DEĞERİ 215 MİLYON TL"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaçakçılığa karşı Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve il emniyet müdürlüğünün koordinesinde düzenlenen operasyonda Edremit ilçesinde bir araçtaki aramada, gizlenmiş halde her biri 1 kilogram ağırlığında 88 adet 24 ayar altın ele geçirildiğini belirtti.

Yerlikaya, piyasa değeri yaklaşık 215 milyon lira olan kaçak külçe altınlara el konulduğunu bildirirken "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Van'da 88 kilo kaçak altın yakalandı
Van'da 88 kilo kaçak altın yakalandı
Van\'da kilolarca kaçak altın ele geçirildi! Piyasa değeri 215 milyon TL
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da kilolarca kaçak altın ele geçirildi! Piyasa değeri 215 milyon TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fikret Kılınç: Aman bakanım dikkat edin aşiret liderleri tepenize çökmesin 9 11 Yanıtla
  • ferhat eser: Altınları halka paraya çevirip ramazan hayrı diye verin ziyan olmasın insanlar zor durumda 11 3 Yanıtla
  • Murat D.: Şimdi enflasyon düşermi acep?? Bu kaçakçılık paralarıda ekonomi ye çare olmuyor galiba :-( 3 3 Yanıtla
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