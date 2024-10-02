Van'da Ahırda Yangın - Son Dakika
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Van'da Ahırda Yangın

Van\'da Ahırda Yangın

Gürpınar'da Resul Şen'in ahırında yangın çıktı, 4 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

02.10.2024 22:49
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VAN'ın Gürpınar ilçesinde Resul Şen'e ait ahırın damında istiflenen ot bağları, bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri iş makinelerinin yardımıyla söndürdü.

Gürpınar ilçesine bağlı Parmakkapı Mahallesi'nde ahırın üzerinde istiflenen Resul Şen'e ait ot bağları, saat 18.00'de yanmaya başladı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine Van Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Gürpınar Belediyesine bağlı iş makineleri bölgeye sevk edildi. Yangın iş makinelerinin de yardımıyla 4 saatte kontrol altına alınırken, 4 bin bağ ot küle döndü. Hayvanları için ahırının üzerine istiflediği ot bağlarının hepsinin kül olduğunu söyleyen Şen, yetkililerden yardım istedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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