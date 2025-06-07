Van'da AK Parti İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da AK Parti İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

Van\'da AK Parti İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi
07.06.2025 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İl Teşkilatı tarafından bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Van'da Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İl Teşkilatı tarafından bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, Kurban Bayramı'nın Filistin ve Gazze'nin kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

İlçe teşkilatlarıyla her zaman sahada olduklarını belirten Arvas,"Ekibim, teşkilatımız, gençlik ve kadın kollarıyla birlikte milletimiz için her daim sahadayız. Bayramdan sonra da hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiçbir zaman halkımıza tepeden bakmadık, milletimizin faydasına olmayan hiçbir yerde bulunmadık. 23 yıllık iktidar süresince 'batıda ne varsa Van'da da o olsun' diye iktidarımızın imkanlarını memleketimize kazandırmaya çalışıyoruz." dedi.

Terörsüz Türkiye hedefiyle bölgedeki sorunların çözüleceğini belirten Arvas, şunları kaydetti:

"50 yıla yakındır kan, gözyaşı, ıstırap, göç ve haksızlıkla bölgemiz çok çekti. Bundan sonra bunların yaşanmaması için siyasi bir bahar havası memleketimizde esiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, 50 yıla yakın var olan sorunu ortadan kaldıracak. Biz de bu kardeşlik atmosferini büyütmek ve hizmetlerimizi halkla buluşturmak için var gücümüzle çalışacağız."

Memleketin sorunlarını çözmeye talip olduklarını ifade eden AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise "Kurban Bayramı dostluk, kardeşlik ve beraberliktir. Küslerin barıştığı, ailelerin kaynaştığı ve şehirlerde maneviyatın yükseldiği bir gündür. AK Parti kurulduğu günden bu yana istisnasız her bayramı kutlamıştır. Teşkilatlar çözümün ortasındadır. Vatandaş sorun üretir ama bizim görevimiz çözüm üretmektir." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinden söz eden AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de şunları belirtti:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin girişimi, İmralı ile DEM Parti'nin sahip çıkması ve Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam iradesi ile bütün hesaplar bozuldu. Bu saatten sonra dönüş olmaz. İnşallah daha refah içerisinde bir doğu, daha zenginleşmiş bir Türkiye göreceğiz. Biz bundan sonra kardeşlik hukuku içerisinde birbirimize sarılmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar Türkiye'de birçok ittifak vardı, bu saatten sonra ülkemizde terörsüz Türkiye ittifakı var. Herkesin buna göre hesabını yapması lazım."

Konuşmaların ardından teşkilat mensupları ve milletvekilleri, partililerle bayramlaştı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, AK Parti, Güncel, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da AK Parti İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koreli turistlere şok Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı
Kurban kanı daireleri bastı Kurban kanı daireleri bastı
Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Romanya ilk bitcoin ATM’sini açtı Romanya ilk bitcoin ATM'sini açtı
Trump’tan Musk’a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
HIV tedavisinde devrim niteliğinde adım HIV tedavisinde devrim niteliğinde adım
İçinden kurşun çıktı Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
Okul servisi sahibinden lise öğrencisine çekiçle saldırdı Okul servisi sahibinden lise öğrencisine çekiçle saldırdı
Motosikletli kurye korkunç kazada can verdi Motosikletli kurye korkunç kazada can verdi
Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı

16:05
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti
16:03
Victor Osimhen İstanbul’dan ayrıldı İşte ilk kare
Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk kare
13:48
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
00:34
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i elektrik çarptı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı
23:50
Galatasaraylıları yıkacak “Osimhen“ iddiası
Galatasaraylıları yıkacak "Osimhen" iddiası
23:46
Siirt’te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
23:19
Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı
Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti! Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı
22:18
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı
21:57
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
21:37
4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
21:16
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
21:03
Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor
Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor
20:24
Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı
Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2025 17:04:23. #7.13#
SON DAKİKA: Van'da AK Parti İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.