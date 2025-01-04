Van'da Ay ve Yıldız Görsel Şöleni

Van semalarında ay ve yıldız görsel şölen sundu
VAN - Van'da hilal şeklindeki ay ile yıldız gökyüzünde buluşmasıyla ortaya eşsiz görüntüler çıktı.
Yurdun dört bir yanında, güneş battıktan sonra gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlattı. Hilal biçimi alan aya çok yaklaşan Venüs gezegenin Türk bayrağındaki formuna kavuşması, objektiflere yansıdı. Yaklaşık 2 saat süren manzara ilgiyle izlendi.
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