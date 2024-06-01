Van\'da beton mikseri elektrikli bisiklet sürücüsüne çarptı, kişi hayatını kaybetti

Van'ın İpekyolu ilçesinde beton mikserinin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Halilağa Mahallesi Eski Emniyet Kavşağı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 65 NP 284 plakalı beton mikseri, elektrikli bisiklet kullanan kişiye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi, otopsi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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