Van\'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Van'ın Muradiye ilçesinde 5 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yapan ekipler, 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenlerle ilgili gözaltına alınan A.K, A.Ö, İ.Ö ve S.S, işlemlerin ardından çıkarıldıkları Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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