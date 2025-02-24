Van'da Eğitim Öğretime Ara Verildi

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(ANKARA) - Van Valiliği, etkili olan kar yağışı, aşırı soğuk, buzlanma ve sis kaynaklı ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı eğitim öğretime yarın bir gün süreyle ara verildiğini, kamu kurum ve kurumlarında çalışan engell ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna giden kamu çalışanı annelerin idari izinli sayılacağını duyurdu.

Van Valiliği, yarın eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiler doğrultusunda Van'da etkili olan kar yağışı, aşırı soğuk, buzlanma ve sis kaynaklı ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı 25.02.2025 Salı günü ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna gidip kamuda çalışan anneler de izinli sayılacaktır."