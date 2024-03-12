Van\'da eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Van'da eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
İpekyolu ilçesinde, şüpheli H.Ş, 10 Mart'ta tartıştığı eşi Z.Ş'yi bıçakla ağır yaraladı.
Olayın ardından çevredeki vatandaşların linç girişiminde bulunduğu zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı, Z.Ş. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Z.Ş'nin tedavisi devam ediyor.
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