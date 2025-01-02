Van'da Eşini Kaybeden Kadınlara Ev Teslimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da Eşini Kaybeden Kadınlara Ev Teslimi

Van\'da Eşini Kaybeden Kadınlara Ev Teslimi

Van'da 51 kadına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konut anahtarları teslim edildi.

02.01.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da eşleri vefat eden 51 kadın için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Valilik işbirliğinde yapılan konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Kevenli Mahallesi'nde yapılan konutların anahtar teslim töreninde konuşan Van Valisi Ozan Balcı, devletin imkanlarını ihtiyaç sahipleri için kullanmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Bugün hayırlı iş için bir araya geldik. Devlet olarak ihtiyaç sahibi herkesin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleri ve yerel imkanlarımızla yaptığımız 51 konutu, eşini kaybetmiş ihtiyaç sahibi kadınlarımıza teslim ettik. Bu eserin ihtiyaç sahibi kadınlar için yapılması talimatını veren Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Bakanlığımız ile emeği geçenlere teşekkür ederim. Her daire, yaklaşık 100 metrekare. Doğal gazlarını çektirdik. Evleri de gezdik, gayet güzel olmuş."

Kentte bir aile ortamının olduğunu vurgulayan Balcı, "Burada herkes aile gibi yaşıyor. Bir sorun çıktığında hepimiz üzülüyor, dertleniyoruz. Sorunların giderilmesi için canla başla çalışıyoruz. İnsanların kazanının kaynaması, sobasının ısınması bizim için elzem. İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımız için kullanıyoruz. İnsanların derdine derman olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Üç çocuk annesi Şehnaz Akdağ ise 6 yıl önce eşini kaybettiğini belirterek, "Kirada oturuyordum. Aylık 7 bin lira kira ödüyordum. Bize ev yapıldı. Anlatılmaz duygular içindeyiz. Mutluluğumu tarif edemiyorum. Çok sevinçliyiz. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Hak sahibi kadınlarla sohbet eden ve anahtarlarını teslim eden Balcı, daireleri dolaşarak incelemelerde bulundu.

Törene, Vali Yardımcıları Önder Koç ve Musa Göktaş, İpekyolu Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ve kadınlar katıldı.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yerel Yönetim, Ozan Balcı, Politika, Güncel, Yaşam, Balcı, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Eşini Kaybeden Kadınlara Ev Teslimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:43 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı İşte Ferdi Tayfur’un film gibi hayatı 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
18:46 Sırrı Süreyya Önder’in elinde dikkat çeken dosya Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
09:35 Galatasaray, Milan Skriniar’ı bitirmek üzere Galatasaray, Milan Skriniar'ı bitirmek üzere
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 21:30:45. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da Eşini Kaybeden Kadınlara Ev Teslimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.