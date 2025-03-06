Van'da Güneşli Günler Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da Güneşli Günler Başladı

Geniş Video İzle

Dondurucu soğukların ardından Van'da hava sıcaklıkları yükselince vatandaşlar parklara akın etti.

06.03.2025 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dondurucu soğukların ardından vatandaş güneşin tadını çıkardı

VAN - Van'da günlerdir etkili olan dondurucu soğukların ardından hava sıcaklıklarının aniden yükselmesiyle vatandaşlar güneşin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının eksi 10 ila 12 derecelerden 10 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte Vanlılar park ve bahçelere akın etti. Özellikle Hazreti Ömer Camii'nin yanındaki Dabbağoğlu Parkı, sıcak havayı fırsat bilenlerin uğrak noktası haline geldi. Kimileri banklarda oturarak güneşin tadını çıkarırken, kimileri ise yürüyüş yaparak temiz havanın keyfini sürdü. Günlerdir soğuk hava nedeniyle evlerine kapanan Vanlılar, güneşli havayla birlikte rahat bir nefes aldı.

Parkta güneşlenen Kasım Arslan isimli vatandaş, bir süredir kentte soğuk havanın hakim olduğunu belirtti. Son haftalarda etkili olan dondurucu soğukların yerini güneşli havaya bıraktığını ifade eden Arslan, parkta arkadaşıyla sohbet ettiğini ve güneşli havanın tadını çıkardığını söyledi.

Cumali Kartal isimli vatandaş ise Van'da soğuk havanın ardından sıcak havaların başladığını dile getirerek, "Son bir haftadır soğuktu ama genel olarak bu yıl kış iyi geçti" dedi.

Öte yandan, meteoroloji yetkilileri ise önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güneşli, Güncel, Güneş, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Güneşli Günler Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:30:54. #7.11#
SON DAKİKA: Van'da Güneşli Günler Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.