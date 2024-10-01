Van'da Hayvancılığa Devlet Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da Hayvancılığa Devlet Desteği

Van\'da Hayvancılığa Devlet Desteği

Görentaş, İpekyolu'ndaki hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek destekleri değerlendirdi.

01.10.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Karahan ve personeli ile birlikte devletten alınan desteklerle hayvancılık yapan işletmeleri ziyaret etti

İpekyolu ilçesinde devlet desteğiyle 200 büyükbaş kapasiteli işletme kuran Süreyya Süer'i eden Görentaş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Destek alan ve yurt dışından getirilen hayvanlarla kurulan işletmeleri takip ettiklerini belirten Görentaş, şöyle konuştu:

"Bu anlamda besili işletmelerden sorumlu süt işletmemize geldik. Burası kadın yetiştiricimizin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle ahırını yaptığı 200 büyükbaş hayvan işletmesidir. Bu işletme ürettikleri ürünleri açtıkları yerde pazarlıyor. Çiftçiden halka direkt satış olan bir noktaya götürüyorlar. Bu anlamda işletmelerin son durumları hakkında incelemelerde bulunuyoruz."

Van'da küçükbaş hayvancılığın yoğun yapıldığı belirten Görentaş, kentte 3,5 milyon küçükbaş, 140 bin büyükbaş hayvanın bulunduğunu söyledi.

Görentaş, "Son dönemlerde getirilen 700'e yakın damızlık hayvanla süt işletmeleri kurduk. İlimize büyük bir kazanç sağlayan sütün, işletmelerde değerlendirilerek vatandaşa satışı açısından güzel çalışma. Bu konuda bakanlığımızın destekleri devam ediyor. Kasım ve aralık aylarında başvuru yapılabiliyor. TKDK dönem dönem çağrılara çıkıyor." dedi.

Kaynak: AA

İpekyolu, Ekonomi, Güncel, Tarım, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Hayvancılığa Devlet Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:01:23. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da Hayvancılığa Devlet Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement