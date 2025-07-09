Van\'da Hükümlülerin Sanat Sergisi

Van'da tutuklu ve hükümlülerin yaptığı çalışmalar, Resim ve El Sanatları Sergisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İpekyolu ilçesindeki Atatürk Sanat Galerisi'nde açılan sergide, hükümlü ve tutukluların katıldıkları kurslarda öğrendikleri bilgilerle yaptığı resim, rölyef, takı, süslemelerden oluşan 195 esere yer verildi.

Sergiyi ziyaret eden kent sakinleri, hem eserleri inceledi hem de çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda öğretmenlik yapan Şener Çolak, hükümlülerin topluma uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve el becerilerini keşfetmek amacıyla çalışma yapıldığını söyledi.

Kent sakinlerinin sergiye ilgi gösterdiğini belirten Çolak, şunları kaydetti:

"Sergimizin açılışını Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sami Kılıç, Ceza İnfaz Kurumları Savcısı Hacı Kocaaslan'ın katılımıyla yaptık. Tutuklu ve hükümlülerin yaptığı ürünleri halkımızla buluşturduk. Güzel tepkiler alıyoruz. Bunun memnuniyetini yaşıyoruz. 195 ürünü sergiledik. Cezaevlerinde eğitim ve mesleki üretim faaliyetleri de yapılıyor. Resim kursumuz dışında bağlama, okuma yazma kurslarımız da var. Sergimizin düzenlenmesine destek veren herkese teşekkür ederim."

Sergiyi gezen Barzan Altun ise "Sergide birbirinden farklı ürünleri inceledik. Cezaevlerinde bu tür faaliyetlerin yapılmasını önemli buluyoruz. Bu tür etkinliklerin sıklıkla yapılmasını istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.