Van'da İki Mevsim Bir Arada

Van'da 3 bin rakımda kış, bin 850 rakımda bahar

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde 3 bin rakımlı karabet Geçidi'nde kış mevsimi, bin 850 rakında ise ilkbahar yaşanıyor.

Kışın çetin geçtiği Van'ın Bahçesaray ilçesinde bazı bölgeler havanın ısınmasıyla ilkbahara merhaba dedi. Yaklaşık 5 ay yolu kapalı olan Bahçesaray, 10 kilometre arayla iki mevsimi yaşıyor. Sıcak havanın etkisiyle baharın müjdecisi olan ters laleler bin 850 rakımda açarken, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise kıştan kalma günler yaşanıyor. Bahçesaray ilçe merkezinde termometreler gündüz 18 dereceyi gösterirken, Karabet Geçidi'nde ise 1 dereceyi gösteriyor.