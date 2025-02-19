Van'da İş Makinesine Çığ Düştü, Operatör Son Anda Kurtuldu

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Van'da iş makinesinin üzerine çığ düştü: Operatör kendini araçtan atarak son anda kurtuldu

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde yol açma çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesi operatörü araçtan kendini atarak son anda kurtuldu.

Başkale'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle nedeniyle İran sınırındaki mahallelerde kar kalinligi yer yer 5 metreyi geçti. Sınırda bulunan mahalle yollarının tekrar ulaşıma açılması için yapılan çalışma sırasında üzerine çığ düşen iş makinesi operatörü son anda kurtuldu. Olay, Başkale ilçesinin Sualtı Mahallesinde meydana geldi.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesi yol açma çalışması yaparken bir anda dağdan çığ geldi.Tonlarca kar, iş makinesini önüne kapatırken iş makinesi operatörü son anda kurtuldu.