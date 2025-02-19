Van'da İzinsiz Gösterilere Tutuklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da İzinsiz Gösterilere Tutuklamalar

Van\'da İzinsiz Gösterilere Tutuklamalar

Van'da izinsiz gösterilere katılan 50 kişi tutuklandı; 341 kişi gözaltına alındı.

19.02.2025 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katılan şüphelilerden 50'si çeşitli suçlardan tutuklandı.

İçişleri Bakanlığınca 15 Şubat'ta Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasının ardından DEM Parti öncülüğünde bazı mahallelerde izinsiz gösteriler yapıldı.

Kent genelinde yoğun güvenlik önlemi alan Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle gece saatlerinde bazı sokaklarda barikat kuranlara, izinsiz gösteriler düzenleyenlere müdahale etti.

Oyun gruplarını ve bir mahalle muhtarlığı bürosunu ateşe veren, aydınlatma direklerini kıran, elektrik panolarına zarar veren ve kaldırım taşlarını sökenlere yönelik çalışma yürüten ekipler, aldıkları güvenlik önlemleriyle olayların büyümeden önlenmesini sağladı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki Sanat Sokağı'nda aydınlatma direklerini kıran 4 şüpheliyi kameralardan tespit eden ekipler, söz konusu kişileri düzenledikleri operasyonla yakaladı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ayrıca kent genelinde 15 Şubat'tan bu yana düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı tespit edilen 341 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye götürülen şüphelilerden 48'i çıkarıldıkları hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevi yaptırmamak için direnmek" gibi suçlardan tutuklandı, 33'ü adli kontrolle olmak üzere 272'si serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 23'ünün Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yollarda ve zarar gören parklarda çalışma yaptı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da İzinsiz Gösterilere Tutuklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 13 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 13 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
09:24 Altın çifte rekor kırdı Altın çifte rekor kırdı
09:19 Virüslü domates alarmı Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:27 Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi Adreslerden cephanelik çıktı Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 21:46:51. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da İzinsiz Gösterilere Tutuklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.