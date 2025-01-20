Van'da Kaçakçılık Operasyonları: 14 Gözaltı

Güncel

Van'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı sigara, akaryakıt elektronik eşya, tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12-19 Ocak'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 11 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 3 bin 516 paket sigara, 457 litre kaçak akaryakıt, 33 cep telefonu, 20 kilogram nargile tütünü, tabanca, 2 av tüfeği ve silah parçası ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.